Советник президента Польши считает, что после выборов Качиньский должен уйти из политики

По результатам прошедших парламентских выборов партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей

ТАСС, 19 октября. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский должен уйти из политики. Такое мнение высказал советник президента республики Марчин Масталерек в интервью радиостанции Radio Zet.

"Да", - ответил он на вопрос ведущего о том, следует ли Качиньскому уйти на "политическую пенсию". Такой же ответ Масталерек дал на вопрос, согласен ли он с тем, что партия ПиС "показательно провалила [избирательную] кампанию".

По результатам прошедших 15 октября парламентских выборов ПиС получила 35,38% голосов избирателей, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" завоевало 30,70% голосов, объединение "Третий путь" - 14,40%, партия "Левые" - 8,61%. Несмотря на первое место ПиС, совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им претендовать на формирование правительства.

По данным Radio Zet, президент Польши Анджей Дуда намерен сделать Масталерека главой своей канцелярии.