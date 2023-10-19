Власти Пакистана депортируют всех нелегальных иммигрантов

По информации правительства, иностранные граждане без соответствующих документов вернутся к себе на родину к 31 октября

ИСЛАМАБАД, 19 октября. /ТАСС/. Пакистан вышлет из страны всех нелегальных иммигрантов. Об этом заявил министр информации во временном правительстве пакистанской провинции Белуджистан Ян Ачакзай.

"Пакистан принял окончательное решение относительно депортации всех иностранных граждан, находящихся в стране без соответствующих документов. Мы стремимся обеспечить их почетное возвращение на родину к 31 октября", - цитирует министра газета.

Лица, зарегистрированные в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), останутся в Пакистане до дальнейшего распоряжения.

В настоящее время в Пакистане находятся 1,3 млн нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана. Среди иммигрантов без документов также граждане Ирана, Ирака, Сирии и некоторых других исламских стран.

По данным УВКБ ООН, число находящихся в Пакистане беженцев из Афганистана достигло к июню этого года 3,5 млн человек. С августа 2021 года, когда радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть после вывода войск США и НАТО из Афганистана, в Пакистан прибыло более 600 тыс. афганских беженцев.

По заявлению УВКБ ООН, если Исламабад не получит международную помощь для решения проблемы, связанной с их пребыванием в стране, то текущая сложная ситуация с афганскими беженцами в Пакистане перерастет в кризисную.