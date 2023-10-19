Очереди из автомобилей на въезд в Латвию из Белоруссии за месяц выросли почти в шесть раз

В Госпогранкомитете республики отметили, что "власти европейских стран демонстративно игнорируют предложения, усугубляя обстановку на границе"

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Очереди автомобилей на въезд в Латвию из Белоруссии за месяц увеличились почти в шесть раз, в Литву - более чем вдвое. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"За два месяца очереди транспорта в Литву выросли в 2,3 раза. За месяц скопление транспорта в Латвию увеличилось в 5,8 раза", - говорится в сообщении.

В погранкомитете напомнили, что два месяца назад власти Литвы закрыли пункты пропуска "Шумскас" (сопредельный белорусский - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы"), а 19 сентября Латвия закрыла погранпункт "Силене" ("Урбаны"). В результате перераспределения потоков транспорта наиболее загруженный маршрут в страны ЕС из Белоруссии проходит через литовский пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный лог"). При этом, по данным белорусской стороны, литовские контрольные службы в этом пункте пропуска на протяжении последних двух месяцев ежесуточно оформляли около 39% грузового и легкового транспорта от нормы.

"Белорусская сторона готова выполнять все ранее достигнутые договоренности по пропуску лиц и транспорта через границу. Несмотря на инициативы Беларуси, направленные на возобновление сотрудничества, власти европейских стран демонстративно игнорируют предложения, усугубляя обстановку на границе", - заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.