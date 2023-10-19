Бразилия и Россия до саммита БРИКС проведут встречи на министерском уровне

Включение новых стран в состав БРИКС с 1 января 2024 года "улучшит динамику в группе", считает посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 19 октября. /ТАСС/. Бразилия и Россия планируют провести большое количество встреч на министерском уровне до саммита БРИКС в Казани, куда приедет президент федеративной республики Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес на полях форума Digital Innopolis Days.

"Пока Россия будет возглавлять БРИКС, <…> до встречи в Казани, куда, конечно же, приедет наш президент, планируется большое количество встреч на министерском уровне, поэтому, думаю, это будет очень продуктивный год. И мы успеем подготовиться к саммиту", - сказал дипломат.

По его мнению, включение новых стран в состав БРИКС с 1 января 2024 года "улучшит динамику в группе". "Мы будем с большей динамикой развивать экономику и различные другие вопросы. Надеемся, что с включением новых стран мы сможем создать организацию, которая будет регулировать баланс во всем мире", - отметил посол.

В августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР объединение пополнилось шестью новыми членами. С 2024 года, когда Россия будет председательствовать в БРИКС, к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.