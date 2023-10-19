AFP: первые французские военные прибыли в Чад из Нигера

По данным агентства, конвой "покинул страну, согласовав перемещение с местными вооруженными силами"

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Первое подразделение французских войск прибыло в Чад из Нигера. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

По данным AFP, первый конвой "покинул Нигер, согласовав [перемещение] с местными вооруженными силами". Дорога в столицу Чада Нджамену заняла девять дней, информирует агентство, отмечая, что переброска военных по воздуху во Францию "будет организована в ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии Чада согласились сопровождать покинувшие Нигер французские войска на пути в Нджамену, откуда они вылетят во Францию.

Франция начала вывод своих войск с территории Нигера 10 октября. Тремя рейсами из столичного аэропорта вылетели 97 бойцов французского спецназа, а также были вывезены материально-технические средства. В Нигере находились около 1,4 тыс. военных ВС Франции: около 1 тыс. - в столице и еще около 400 - на западе африканской страны.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений путчистов стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере ограниченного воинского контингента для борьбы с исламистами.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками.