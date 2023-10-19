В Абхазии появился спецпредставитель президента по взаимодействию с новыми регионами РФ

Им стал Лев Квициния

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил своим представителем по взаимодействию с новыми регионами России министра по чрезвычайным ситуациям республики Льва Квицинию. Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписан.

"Назначить Квициния Льва Константиновича специальным представителем президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области)", - говорится в указе.