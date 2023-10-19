Австралия впервые примет участие в совместных командно-штабных учениях США и Японии

Они запланированы на ноябрь и февраль 2024 года

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Австралия впервые примет участие в крупных командно-штабных учениях Сил самообороны Японии и ВС США. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшихся в Токио переговоров между японским министром обороны Минору Кихарой и его австралийским коллегой Ричардом Марлзом.

Как сообщает агентство Kyodo, Австралия собирается присоединиться к учениям Японии и США: Yama Sakura в конце ноября и Keen Edge в феврале 2024 года. В ходе встречи министры выступили за развитие трехстороннего взаимодействия с США с учетом растущего влияния Китая в регионе.

"Оборонное сотрудничество между Японией и Австралией расширяется. Следующая цель - повысить эффективность сотрудничества даже в чрезвычайных ситуациях", - отметил Кихара по итогам переговоров.

Изначально Япония и Австралия планировали провести в Токио встречу глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два". Однако ее пришлось отложить из-за обострения палестино-израильского конфликта.

В августе вступило в силу соглашение Австралии и Японии, которое упрощает процедуры при вступлении их войск на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов. Австралия стала вторым государством после США, с которым Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности.