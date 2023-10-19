ХАМАС рассчитывает обменять заложников на палестинцев в израильских тюрьмах

По данным СМИ, число находящихся в плену израильтян может достигать 250

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС удерживает в плену большую группу израильских заложников. Их могут обменять на 5,2 тыс. палестинцев, которые находятся в тюрьмах. Об этом говорится в заявлении члена руководства ХАМАС за рубежом Хишама Касема, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Израильские пленные для нас - реальная возможность добиться освобождения палестинцев, которые были арестованы оккупационными властями за участие в сопротивлении", - отметил Касем. При этом он не указал, ведет ли движение переговоры через посредников об обмене пленными с Израилем.

Член руководства ХАМАС сообщил, что проведенная 7 октября операция "Наводнение Аль-Акса" стала "продолжением джихада в ответ на осквернение еврейскими поселенцами иерусалимской мечети и незаконный захват палестинских земель". По его словам, "несмотря на израильские удары по населенным пунктам сектора Газы, движение ХАМАС сумело уберечь своих бойцов, и война с Израилем будет продолжаться до избавления от оккупации". Касем также предупредил, что "чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будет число пленных".

По сведениям катарской телестанции Al Jazeera, число израильских заложников может достигать 250 человек, среди них есть офицеры израильской армии, военнослужащие и мирные граждане. Данные правозащитной организации "Ад-Дамир" свидетельствуют, что в израильских тюрьмах находятся 5,2 тыс. палестинцев, в том числе 33 женщины и 170 несовершеннолетних. Более 1,2 тыс. подвергнуты административному задержанию.