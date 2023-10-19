В Одессе у районного военкома выявили коррупционные доходы более чем на $1 млн

По данным ведомства, в частности, члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму более $820 тыс., хотя не имели для этого достаточных официальных доходов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины обнаружило признаки незаконного обогащения главы Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы (аналог военкомата) Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн гривен (более $1,28 млн). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"НАПК на основании информации ГУНП (главного управления национальной полиции - прим. ТАСС) в Николаевской области и проведенного мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Одессы Вячеслава Кушнерова почти на 47 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

По данным ведомства, члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн гривен (более $820 тыс.), хотя не имели для этого достаточных официальных доходов. Кроме того, в мае 2022 года супруга военкома приобрела квартиру в Одессе площадью 111,1 кв. м и автомобиль Toyota Highlander. Впоследствии доход от перепродажи данного имущества составил 9,56 млн гривен (более $261 тыс.). Подозреваемый получил в подарок дом стоимостью 1 млн гривен (более $27 тыс.), а его теща на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры и нескольких автомобилей премиум-класса, уточнили в агентстве. По итогам проверки НАПК передало информацию в Нацполицию Украины для возбуждения уголовного дела.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По результатам проверки военкоматов в стране было возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении областных военкомов, сотрудников городских и районных военкоматов, работников военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов. Государственное бюро расследований 10 октября сообщало, что на данный момент на Украине расследуют 260 дел по фактам нарушений в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

О борьбе с коррупцией на Украине

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.