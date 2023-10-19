В ФРГ не планируют выводить свой миротворческий контингент из Ливана

По информации Der Spiegel, ВС Германии уже много лет участвуют в миссии ООН в стране

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возможность вывода из Ливана около сотни германских солдат из числа временных сил ООН в этой стране на фоне недавнего инцидента с падением неуправляемой ракеты ливанского шиитского движения "Хезболлах" в одно из мест размещения германского контингента. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

"В настоящее время вопрос о выводе [германских миротворцев из Ливана] не стоит", - заявил Писториус во время своего визита в Бейрут. По его словам, вывод войск стал бы неверным сигналом на фоне напряженности в регионе, "как для ливанцев, так и, прежде всего, для израильтян". "Ситуация характеризуется как напряженная, но беспокойства касательно безопасности солдат нет", - добавил министр.

По информации издания, Вооруженные силы Германии уже много лет участвуют в миссии ООН в Ливане. Около 60 военнослужащих республики задействованы на корабле "Ольденбург" в Бейруте для предотвращения контрабанды оружия через Средиземное море. Еще 40 человек служат в штаб-квартире миссии на юге страны, куда на выходных попала неуправляемая ракета группировки "Хезболлах". Отмечается, что никто не пострадал.