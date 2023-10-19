Fox: источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии

По данным телеканала, инцидент произошел утром 18 октября

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Инцидент произошел в среду утром по местному времени. Об атаке на базу ранее сообщал телеканал Al Mayadeen. По сведениям его источников, на территории базы взорвались две ракеты. Кто мог нанести удар, Al Mayadeen неизвестно.

Источник Fox News в американском оборонном ведомстве не сообщил, кто стоит за атакой. Он не уточнил, сколько БПЛА было задействовано, и был ли нанесен военной базе ущерб.

Ранее агентство Reuters сообщило, что военные США предотвратили атаку двух беспилотников на свои силы в Ираке. Беспилотники удалось перехватить при попытке нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.

Как пояснили Fox News в американском оборонном ведомстве, на базах США в Сирии и Ираке размещены 900 и 2,5 тыс. военнослужащих соответственно.