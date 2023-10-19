Европарламент присудил премию Сахарова Махсе Амини и женскому движению Ирана

Как отметила спикер ЕП Роберта Метсола, "подъем женского движения в Иране стал ответом на трагическую смерть его активистки Амини"

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Махсе Амини (посмертно) и движению женщин Ирана. Соответствующее решение принято на заседании ЕП.

Кандидатуры лауреатов были выдвинуты основными фракциями Европарламента. Как отметила спикер парламента Роберта Метсола, "подъем женского движения в Иране стал ответом на трагическую смерть его активистки Амини".

Ранее Амини была удостоена Нобелевской премии мира.

13 сентября 2022 года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов и доставлена в полицейский участок Тегерана, где у нее произошел сердечный приступ. 16 сентября она умерла в больнице. На следующий день, когда состоялись похороны Амини, в социальных сетях распространились сообщения о том, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов. 7 октября иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

После смерти молодой женщины по всей стране прокатилась волна массовых протестов, в ходе которых погибли более 500 человек. Силы безопасности Ирана задержали десятки тысяч участников протестов, из которых многим были предъявлены обвинения в организации беспорядков и других тяжких преступлениях. Семь человек казнили, еще десяти вынесли смертный приговор, который пока не приведен в исполнение.