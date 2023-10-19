СМИ: Франция значительно сократит число военных инструкторов в Сенегале

По данным радиостанции RFI, число французских военных инструкторов, обучающих как сенегальских офицеров, так и военных из Экономического сообщества стран Западной Африки, уменьшится с 500 до 260

ПРЕТОРИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Франция намерена сократить количество военных советников в Сенегале в два раза к лету 2024 года. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

По ее данным, число французских военных инструкторов, обучающих как сенегальских офицеров, так и военных из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), уменьшится с 500 до 260. Вместо французов обучать солдат будут сами сенегальцы, отмечает радиостанция, в качестве причины называя большую компетентность сенегальцев в знании африканских реалий.