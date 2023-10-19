Bloomberg: Джибути, Сомали и Эритрея отказали Эфиопии в доступе к Красному морю

Эфиопский премьер-министр Абий Ахмед ранее назвал доступ к морю стратегической целью для внутриконтинентальной страны, подчеркнув, что его отсутствие чревато конфликтом

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Джибути вслед за Сомали и Эритреей отклонила просьбу Эфиопии о предоставлении ей выхода к Красному морю. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал доступ к морю стратегической целью для внутриконтинентальной страны, подчеркнув, что его отсутствие чревато конфликтом. Поэтому эфиопский лидер призвал соседние страны к переговорам о равном доступе к портам в обмен на долю в плотине "Возрождение". "Для нынешних лидеров Сомали, Джибути, Эритреи и Эфиопии крайне важно участвовать в дискуссиях <...> для обеспечения прочного мира", - сказал Ахмед.

Но ни одна из трех стран не поддержала это предложение. "Джибути - суверенное государство, наша территориальная целостность не должна подвергаться сомнению", - заявил старший советник президента Джибути Алексис Мохамед, при этом отметив дружественные отношения между Джибути и Эфиопией.

Министерство информации Эритреи назвало рассуждения премьера Эфиопии о праве доступа к Красному морю "чрезмерными" и призвало "не поддаваться на провокации".

В то же время представитель Министерства иностранных дел Сомали Али Омар заявил, что суверенитет и территориальная целостность страны "священны и не подлежат обсуждению". Он отметил, что хотя Сомали "высоко привержена" укреплению мира, безопасности, торговли и интеграции, она не заинтересована в предоставлении доступа к такому стратегическому активу, как порт.

Эфиопия утратила прямой доступ к морю в 1993 году, когда Эритрея получила независимость. Главный торговый маршрут Эфиопии теперь проходит по дорогам, которые связывают столицу, город Аддис-Абеба, с портом в Джибути. Эфиопия также граничит с Суданом и Кенией, которые имеют выход к морю.