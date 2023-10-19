Омбудсмены Абхазии и Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании

Они будут обмениваться опытом с целью повышения уровня защиты прав человека

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы Анас Кишмария и Хосе Руис Ангуло подписали меморандум о взаимопонимании в Москве. Омбудсмены двух стран будут обмениваться опытом с целью повышения уровня защиты прав человека, сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"Уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы по итогам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ будет служить делу укрепления доверия и обмену практиками омбудсменов во благо повышения уровня защиты прав человека как в Абхазии, так и в Венесуэле", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что Кишмария и Руис Ангуло, подписавшие документ, намерены углублять дружбу и сотрудничество двух стран.

Венесуэла признала независимость Абхазии в сентябре 2009 года и установила с ней дипотношения.