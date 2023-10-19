19 октября, 15:38

Омбудсмены Абхазии и Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании

Они будут обмениваться опытом с целью повышения уровня защиты прав человека

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы Анас Кишмария и Хосе Руис Ангуло подписали меморандум о взаимопонимании в Москве. Омбудсмены двух стран будут обмениваться опытом с целью повышения уровня защиты прав человека, сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"Уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы по итогам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" подписали меморандум о взаимопонимании. Документ будет служить делу укрепления доверия и обмену практиками омбудсменов во благо повышения уровня защиты прав человека как в Абхазии, так и в Венесуэле", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что Кишмария и Руис Ангуло, подписавшие документ, намерены углублять дружбу и сотрудничество двух стран.

Венесуэла признала независимость Абхазии в сентябре 2009 года и установила с ней дипотношения. 

Теги:
АбхазияВенесуэла
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация