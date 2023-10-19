Зеленский подписал закон об увеличении расходов в 2023 году на $8,83 млрд

Дополнительные средства в первую очередь пойдут на нужды армии и силы безопасности

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном увеличении расходов бюджета на 2023 год. Как следует из базы данных Верховной рады, расходы вырастут на 322,6 млрд гривен ($8,83 млрд), средства в первую очередь пойдут на нужды армии и силы безопасности.

Больше всего средств получат Минобороны и МВД - 211 млрд и 79 млрд гривен соответственно ($5,78 и $2,16 млрд). Что касается спецслужб, то на нужды Службы безопасности Украины будет выделено 4,2 млрд гривен ($110 млн), Главное управление разведки получит 2,5 млрд гривен ($68 млн), Служба внешней разведки - 500 млн гривен ($13,69 млн).

Как сообщал депутат Верховный рады Ярослав Железняк в Telegram-канале, это новые рекордные показатели бюджетного дефицита для Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн гривен ($93 млрд), а дефицит - больше 2 трлн гривен ($54,75 млрд).

Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставить Украине поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит. При этом украинский лидер потребовал, чтобы на военные расходы было выделено не менее 21,6% ВВП. Как отмечал министр финансов Сергей Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.