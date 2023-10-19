Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

Это посты занимали Игорь Сокол и Вячеслав Качанов

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики на Украине и в Эстонии. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии", - говорится в сообщении.

Указы об освобождении дипломатов от должностей были подписаны главой государства в четверг.

Игорь Сокол занимал должность посла Белоруссии на Украине с июня 2016 года. Вячеслав Качанов возглавлял белорусское посольство в Эстонии с мая 2018 года.