Словения введет временный пограничный контроль на границе с Венгрией и Хорватией

Он начнет действовать с 21 октября

ЛЮБЛЯНА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Республики Словения введут с 21 октября временный пограничный контроль на границе с Венгрией и Хорватией. Об этом сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Отмечается, что в четверг правительство республики утвердило постановление о введении временного пограничного контроля на границах с Венгрией и Хорватией, который будет длиться до 30 октября 2023 года.

18 октября министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу Боштьяна Поклюкара о введении пограничного контроля на границе между странами. Пьянтедози в телефонном разговоре со словенским коллегой сообщил о том, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". Суть этой временной меры заключается в "противодействии терроризму и организованной преступности".

Глава МВД Словении в свою очередь подчеркнул "необходимость временного характера" указанных мер. Поклюкар призвал своего итальянского коллегу к тому, чтобы "средства [обеспечения безопасности] были соразмерными и дружественными по отношению к гражданам Словении и Италии, чтобы не нарушать культурные, дружеские и семейные связи людей, живущих вдоль границы".

16 октября агентство сообщило, что временный пограничный контроль на границе между Австрией и Словенией будет продлен на шесть месяцев. По его данным, Австрия уведомила Еврокомиссию о решении продлить контроль на границе со Словенией и Венгрией. Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине.

Пограничный контроль Австрии со Словенией и Венгрией, введенный в разгар кризиса с беженцами в 2015 году, будет продлен с 12 ноября текущего года по 11 мая 2024 года. Словения, по данным СТА, выступает против этого. Австрия и соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения. Участники соглашения вправе вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз.