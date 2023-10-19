Politico: Джордан не будет бороться за пост спикера Палаты представителей США

По данным газеты, вместо этого он поддержит идею расширения полномочий исполняющего эти обязанности республиканца Патрика Макгенри

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Республиканец Джим Джордан (от штата Огайо) не будет бороться за пост спикера Палаты представителей Конгресса США, вместо этого он поддержит идею расширения полномочий исполняющего эти обязанности республиканца Патрика Макгенри (от Северной Каролины). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Джордан объявит в четверг, что не собирается участвовать в третьем раунде голосования в Палате представителей по кандидатуре на пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США. Таким образом, отмечает издание, "знаменательной победы добились" центристы, разработавшие предложение по расширению полномочий Макгенри, который не стремится бороться за пост спикера.

Председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса Джордану не удалось преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты первых двух раундов голосования, в стане оппозиции отсутствовал консенсус, позволявший Джордану добиться избрания спикером.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории Соединенных Штатов спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности Макгенри.

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В нынешней ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросам, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи. Причем процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей. Маккарти добился избрания спикером в январе текущего года лишь в 15-м туре голосования. Такое произошло впервые за 100 лет.