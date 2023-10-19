Премьер Вьетнама назвал свою страну мостом для Саудовской Аравии в регион АСЕАН

Фам Минь Чинь призвал увеличивать потенциал для сотрудничества Эр-Рияда и Ханоя

ХАНОЙ, 19 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия является важным партнером Вьетнама на Ближнем Востоке, а Вьетнам, в свою очередь, является для Саудовской Аравии мостом в регион Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая в Эр-Рияде на бизнес-форуме с участием представителей деловых кругов двух стран.

"Саудовская Аравия является важным партнером Вьетнама в ближневосточном регионе. Между тем, Вьетнам является важным партнером и мостом в регион АСЕАН для Саудовской Аравии", - сказал Фам Минь Чинь. "Потенциал для сотрудничества между двумя странами очень велик, его необходимо продолжать развивать, особенно в области городского развития, в сфере занятости и подготовки кадров, а также в инновационных направлениях, таких как цифровая трансформация, зеленая трансформация, экономика совместного использования и экономика знаний", - указал премьер.

По его словам, Вьетнам рассчитывает получить поддержку от Саудовской Аравии в развитии халяльной индустрии и желает, чтобы ближневосточная страна открыла для вьетнамских предприятий доступ к своему рынку товаров и услуг, соответствующих исламским стандартам.

Вьетнам и Саудовская Аравия, как отмечалось на деловом форуме, имеют значительные возможности для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства. Многие предприятия Саудовской Аравии проявляют интерес к вьетнамской сельскохозяйственной продукции и продуктам питания, на фоне того, что Эр-Рияд прилагает усилия по диверсификации источников поставок для обеспечения продовольственной безопасности, что представляет большие возможности для вьетнамских экспортеров.

Саудовская Аравия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Вьетнама на Ближнем Востоке. Двусторонний товарооборот в 2022 году составил $2,7 млрд, увеличившись на 32,4% по сравнению с 2021 годом, что было впечатляющей цифрой в условиях многих трудностей в мировой экономике. За первые девять месяцев 2023 года объем взаимной торговли двух стран превысил $2 млрд.