19 октября, 16:31
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН заявил о необходимости постоянных усилий для помощи сектору Газа

Антониу Гутерриш отметил, что нужны продовольствие, вода, медикаменты и топливо

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Небольшая разовая операция не позволит обеспечить жителей сектора Газа необходимой гуманитарной помощью, для этого требуются постоянные усилия. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Египет в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

"Необходимы продовольствие, вода, медикаменты и топливо. Это нужно в больших объемах и на постоянной основе. Требуется не одна маленькая операция. Требуются постоянные усилия, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Газы", - убежден он.

Гутерриш вновь призвал к прекращению огня и напомнил, что на протяжении "почти двух недель население Газы не получает никакого топлива, продовольствия, воды, медикаментов и других необходимых товаров". "Запасы заканчиваются, люди умирают", - констатировал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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