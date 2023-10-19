Папа Римский Франциск принял президента Всемирного еврейского конгресса

Глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни сообщил, что встреча была запланирована еще в начале сентября

ВАТИКАН, 19 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял делегацию Всемирного еврейского конгресса во главе с президентом Рональдом Лаудером. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Как уточнил глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни, эта встреча была запланирована еще в начале сентября.

После начала обострения палестино-израильского конфликта Франциск неоднократно призывал остановить насилие, освободить заложников, взятых ХАМАС, а также выражал глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Он несколько раз связывался с настоятелем местного прихода.