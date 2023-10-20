Депутат Бундестага Вагенкнехт публично подтвердила намерение создать партию

По ее словам, новое объединение "должно заполнить политическую пустоту"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт впервые публично подтвердила, что намерена создать собственную партию. Новое объединение, по ее словам, "должно заполнить политическую пустоту".

"Я чувствую, что есть очень много людей, которые на самом деле больше не чувствуют себя представленными какой-либо партией", - приводит слова Вагенкнехт агентство DPA. Плохие результаты выборов для левых, по ее мнению, создали бы пустоту. Это, как считает политик, не идет на пользу демократии. "Это приводит людей в ярость", - отметила она, добавив, что пришло время создать что-то новое.

Это первый раз, когда Вагенкнехт публично подтвердила свое решение основать собственную партию. Политик, по ее словам, подумывала о создании партии несколько месяцев, но не хотела ни с чем торопиться. "Это заняло так много времени, потому что нельзя создать партию в одиночку", - констатировала она, указав, что нужны соратники, хорошая команда. "Нельзя так легкомысленно относиться к подобным вещам. Если это так, то это должно быть настолько хорошо, чтобы иметь успех. И я надеюсь на это сейчас", - заметила Вагенкнехт.

Официально она намерена объявить о своем решении в понедельник. Как писал журнал Der Spiegel, на пресс-конференции Вагенкнехт впервые публично представит создание объединения BSW - F r Vernunft und Gerechtigkeit e. V. ("За разум и справедливость"). BSW была недавно создана в непосредственном окружении политика. Аббревиатура означает "Альянс Сары Вагенкнехт". Также будет представлен документ, своего рода проект программы. На пресс-конференции, как пишет журнал, Вагенкнехт даст "ясный взгляд" на создание партии.

Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. В последние месяцы в СМИ все чаще появлялись публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством Левой партии. Она часто подвергала критике ЛП, в том числе, за неоднозначную позицию по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт заявляла, что Германии следует отменить ограничения против РФ, пока они не погубили экономику ФРГ.