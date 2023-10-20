В Гаити арестовали одного из главных подозреваемых в организации убийства президента Моиза

По данным газеты Nouvelliste, правоохранители планируют в ближайшее время предоставить более подробную информацию по задержанию

ГАВАНА, 20 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Гаити взяла под арест Жозефа-Феликса Бадьё, который является одним из главных подозреваемых в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза в 2021 году. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste.

Издание отмечает, что правоохранительные органы планируют в ближайшее время предоставить более подробную информацию по задержаниюправоохранительные органы планируют в ближайшее время предоставить более подробную информацию по задержанию.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила супруга президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.