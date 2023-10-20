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Попытка госпереворота в Нигере

AFP: мятежники в Нигере утверждают, что Базум "пытался сбежать" из-под стражи

Представитель режима сообщил, что попытка "не удалась", а "главные исполнители и некоторые сообщники" были арестованы

ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Захватившие власть в Нигере мятежники утверждают, что свергнутый президент Мохамед Базум "пытался сбежать" из-под стражи. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя режима.

Представитель сформированного в Ниамее после госпереворота Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман в эфире национального телевидения заявил, что в четверг "около трех часов утра свергнутый президент Мохамед Базум в сопровождении своей семьи, двух поваров и двух сотрудников охраны попытался бежать из места содержания под стражей", передает AFP со ссылкой на заявление.

Как сообщил представитель, попытка "не удалась", а "главные исполнители и некоторые сообщники" были арестованы.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован НССР во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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