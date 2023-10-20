Армия Тайваня сообщила об обнаружении 26 воздушных аппаратов ВС КНР возле острова

По данным оборонного ведомства острова, по меньшей мере 18 самолетов и беспилотников пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня за сутки обнаружили 26 воздушных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле острова. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

По меньшей мере 18 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО. Среди них три истребителя Су-30, два J-10, восемь J-16, по одному разведывательному беспилотнику BZK-005 и CH-4, противолодочный Y-8, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа прошлого года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.