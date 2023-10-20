В Шри-Ланке сообщили, что КНР поддержит экономические реформы в стране

Глава МИД Али Сабри отметил, что "Китай пообещал поддержать преобразования, ориентированные на прогресс"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Шри-Ланка и Китай будут укреплять двустороннее сотрудничество, Пекин поддержит экономические реформы островного государства. Об этом сообщил глава ланкийского МИД Али Сабри по итогам состоявшихся в Пекине переговоров президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Президент Ранил Викрамасингхе во время своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Китай пообещал поддержать экономические преобразования Шри-Ланки, ориентированные на прогресс", - написал Сабри на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Оба лидера пообещали и далее укреплять прочное партнерство и обширное сотрудничество между Коломбо и Пекином", - добавил министр.

Викрамасингхе в пятницу завершил свой визит в Пекин. Он посетил форум "Один пояс - один путь" , который проходил в китайской столице 17-18 октября. В рамках поездки президент островного государства, которое находится в процессе выхода из тяжелейшего финансово-экономического кризиса, провел также переговоры с вице-премьером Дин Сюэсяном и министром финансов КНР Лю Кунем.