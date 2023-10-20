Консерваторы в Британии потеряли два места в Палате общин по итогам довыборов

В Мид-Бедфордшире консерваторы в лице Фестуса Акинбусойе получили 12,7 тыс. голосов, а Лейбористская партия, представленная бывшим лондонским муниципальным депутатом Алистером Стратерном, набрала 13,9 тыс.

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Правящая Консервативная партия потеряла два места в Палате общин (нижней палате) британского парламента после довыборов в избирательных округах Мид-Бедфордшир и Тамуорт в Англии.

Как свидетельствуют результаты голосования, в Мид-Бедфордшире консерваторы в лице Фестуса Акинбусойе получили 12,7 тыс. голосов, а Лейбористская партия, представленная бывшим лондонским муниципальным депутатом Алистером Стратерном, набрала 13,9 тыс. Еще 9,4 тыс. избирателей отдали голос за кандидата от партии "Либеральные демократы" Эмму Холланд-Линдси. Явка на выборах составила 44%.

Довыборы в Мид-Бедфордшире прошли вследствие отставки депутата-консерватора Надин Доррис, которая в кабмине бывшего премьер-министра (2019-2022) Бориса Джонсона занимала пост министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта и считалась его близким политическим союзником. Доррис избиралась в Палату общин от Мид-Бедфордшира с 2005 года. После отставки Джонсона она неоднократно критиковала его преемника Риши Сунака.

Как подчеркнула вещательная корпорация Би-би-си, консерваторы контролировали парламентское кресло от округа Мид-Бедфордшир с 1931 года. На всеобщих парламентских выборах 2019 года Доррис одержала убедительную победу в этом округе с разницей в почти 25 тыс. голосов от ближайшего соперника. Отмечается, что со времен окончания Второй мировой войны лейбористам ни разу не удавалось добиться подобного "разворота избирателей" на довыборах в контролируемых тори округах.

Эхо Джонсона

В Тамуорте лейбористка Сара Эдвардс, ранее работавшая в профсоюзе Unite, получила 11,7 тыс. голосов, а представитель Консервативной партии Энди Купер набрала всего 10,4 тыс. В этом избирательном округе явка составила 36%. Довыборы в Тамуорте были проведены в связи с отставкой тори Криса Пинчера, который был замешан в сексуальном скандале.

В прошлом году стало известно, что Пинчер, занимавший пост заместителя главного партийного организатора ("кнута"), в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. Он был вынужден уйти с этой должности, однако оставался членом парламента. При этом выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Этот скандал также послужил причиной для последующей отставки Джонсона с поста премьера.

На всеобщих выборах в 2019 году Пинчер победил в Тамуорте с разницей в 19 тыс. голосов. Впервые он был избран в Палату общин от этого округа в 2010 году. По итогам довыборов число депутатов Консервативной партии в 650-местной Палате общин сократилось до 352. В 2019 году после всеобщих выборов тори имели 365 мест в палате.

Тенденции в масштабах страны

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что результаты довыборов продемонстрировали разочарование жителей Великобритании курсом консервативного правительства. "Очевидно, что избиратели повернулись спиной к провалившемуся правительству тори. Они кричат о необходимости перемен после 13 лет упадка", - сказал он.

Согласно социологическому исследованию телеканала Sky News, при сохранении нынешней ситуации на следующих всеобщих парламентских выборах, которые должны состояться не позднее января 2025 года, лейбористы могут рассчитывать на поддержку 45% избирателей, а консерваторы - 27%. Шансы набрать более 10% голосов также имеет партия "Либеральные демократы".

Газета The Times обратила внимание на то, что поражению консерваторов на довыборах способствовала правопопулистская партия Reform UK. В Мид-Бедфордшире и Тамуорте Reform UK, основанная одним из идеологов выхода Великобритании из состава Евросоюза Найджелом Фаражем, получила 1,5 тыс. и 1,4 тыс. голосов соответственно. С учетом минимального разрыва между тори и лейбористами в обоих округах именно этих голосов не хватило кандидатам от Консервативной партии для победы, указало издание. По данным Sky News, Reform UK, которая не представлена в Палате общин, может получить более 6% голосов на всеобщих выборах.