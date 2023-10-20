В ФРГ заявили, что не будет диктовать Украине, когда начинать переговоры с РФ

Министр обороны Борис Писториус отметил, что Германия настраивается на то, что "война продлится еще долго"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Германия не собирается диктовать Украине, когда садиться за стол переговоров с Россией, и настраивается на то, что вооруженный конфликт затянется. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt.

"Мы не будем диктовать украинцам, когда садиться за стол переговоров. Это решает только Украина", - сказал Писториус. Россия, по его утверждению, не показывает, что она готова к переговорам. "Мы настраиваемся на то, что война продлится еще долго. Мы будем продолжать оказывать материальную поддержку Украине, обучать солдат и помогать наращивать потенциал", - констатировал глава Минобороны ФРГ.

Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в США и о том, как они повлияют на помощь Украине, Писториус выразил надежду на то, что "США продолжат поддерживать Киев даже после возможной смены правительства". "У нас есть соответствующие сигналы, в том числе от республиканцев в Вашингтоне", - подчеркнул министр. Однако он напомнил, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. "До тех пор многое еще может измениться. Так что наши соображения носят чисто предупредительный характер", - резюмировал глава оборонного ведомства Германии.

В то же время Писториус вновь ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. "Мы концентрируемся на том, в чем мы особенно хороши и в чем больше всего нуждается Украина", - указал министр. "Благодаря нашим поставкам систем противовоздушной обороны, танков и артиллерии мы играем ключевую роль в обеспечении того, чтобы Украина могла защитить свою территорию", - заключил он, добавив, что посредством поставки еще одной системы ПРО Patrtiot Германия "сделает еще больше, чтобы помочь Украине пережить зиму".

18 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, где он принимал участие в форуме "Один пояс - один путь", заявил, что мирные переговоры по Украине требуют не "театральных жестов", а отмены декрета Киева о запрете таких переговоров.