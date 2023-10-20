Авиация коалиции США за сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Контр-адмирал добавил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.