Politico: республиканец Эммер может претендовать на пост спикера Палаты представителей США

По данным газеты, политик и его приближенные проводят соответствующие консультации

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Республиканец Том Эммер (от штата Миннесота) рассматривает возможность претендовать на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источников, Эммер и его приближенные проводят соответствующие консультации.

По данным американских СМИ, республиканец Джим Джордан (от штата Огайо) выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей. Ранее три попытки утвердить его кандидатуру не увенчались успехом.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния). Впервые в истории США спикер нижней палаты был отстранен от должности. С тех пор эти обязанности временно исполняет республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины). Процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей. До избрания нового спикера работа нижней палаты практически полностью парализована.