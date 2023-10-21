В MI5 заявили о желании Китая сорвать проект AUKUS по строительству атомных подлодок

Руководитель британской службы контрразведки Кен Маккаллум отметил, что за последние два года Пекин предпринимал попытки похитить секретную информацию

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Китай заинтересован в том, чтобы сорвать совместный проект альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) по совместной постройке атомных подводных лодок для Канберры. Как сообщает The Daily Telegraph, об этом заявил руководитель британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум, на этой неделе участвовавший в проходивших в Калифорнии консультациях глав спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, США и Новой Зеландии.

По его словам, за последние два года Пекин предпринимал попытки выяснить детали проекта и похитить секретную информацию. Однако Маккаллум отказался обсуждать произошедшее в подробностях.

"Если вы следили за публичной реакцией в Китае на объявления о создании альянса AUKUS, то могли сделать вывод, что там были не рады, а с учетом того, что мы знаем о способах китайского шпионажа и вмешательства [в дела других стран], вполне можно считать, что для него будет приоритетной задачей понять, что происходит внутри AUKUS, и попытаться нарушить эти планы, если это возможно", - сказал Маккаллум на закрытом пресс-брифинге.

Маккаллум заявлял, что страны Запада столкнулись с резким обострением проблемы научно-технологического шпионажа, за которым якобы стоят другие государства, в том числе КНР. По его словам, страны, лидирующие в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисление и синтетическая биология, будет определять будущее всего мира, что делает конкуренцию крайне жестокой. В посольстве Китая в Лондоне отреагировали на заявления главы MI5, назвав их ни на чем не основанными выдумками, и призвали Лондон укреплять сотрудничество с Пекином, отказавшись "от устаревшего менталитета времен холодной войны".

AUKUS - партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности, созданное в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Как ожидается, Австралия построит свою первую подлодку SSN AUKUS в начале 2040-х годов с помощью американских и британских технологий.