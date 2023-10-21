20 октября, 22:42
Военная операция на Украине

США и ЕС ждут от Китая прямого диалога с Украиной и давления на РФ для прекращения СВО

Стороны также заявили о необходимости сотрудничества с КНР, "учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. США и Евросоюз рассчитывают, что власти Китая будут поддерживать прямой диалог с Киевом, а также окажут давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в заявлении саммита США - ЕС, опубликованном в пятницу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как следует из документа, стороны "призывают Китай оказать давление на Россию", чтобы она прекратила проведение СВО и "полностью и без предварительных условий вывела войска с Украины". "Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и долгосрочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной", - подчеркивают представители США и ЕС.

"Мы по-прежнему серьезно озабочены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и решительно выступаем против каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением", - говорится в документе. В нем отмечается, что США и ЕС "подчеркивают важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива". "В политике "одного Китая" США и Евросоюза не было изменений", - подчеркивается в заявлении. Стороны заверяют, что "продолжат выражать опасения относительно прав человека и принудительного труда в Китае".

В документе также подчеркивается: "Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики, по международным вызовам, а также в сферах общих интересов". "В целях обеспечения стабильных экономических отношений с Китаем мы будем добиваться справедливых условий для наших фирм и рабочих. Мы не проводим размежевание [в экономике] и не обращаемся внутрь. Вместе с тем мы осознаем, что для экономической устойчивости требуется снижение рисков и диверсификация", - отмечается в заявлении. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация