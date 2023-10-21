Воздушная тревога прозвучала в Израиле в районе, прилегающем к сектору Газа

Такую информацию распространила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали в Израиле в районе, прилегающем к сектору Газа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В районе, прилегающем к сектору Газа, зазвучали сирены", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.