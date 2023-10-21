Мадуро призвал венесуэльцев голосовать на референдуме по территориальному спору с Гайаной

КАРАКАС, 21 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев принять активное участие в референдуме по территориальному спору с Гайаной, проведение которого назначено на 3 декабря.

"Империалистические страны, транснациональные компании, Exxon Mobil претендуют нарушить исторические и юридические права Венесуэлы, и мы им отвечаем на всех уровнях, но главный ответ должен дать народ Венесуэлы", - заявил в пятницу президент в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisi n. Он сообщил, что "сегодня Национальный избирательный совет назначил на воскресенье, 3 декабря 2023 года, голосование на конституционном консультативном референдуме по Гайане-Эссекибо".

Мадуро призвал венесуэльцев "массово, вместе семьями прийти на голосование за венесуэльскую Гайану-Эссекибо и сказать транснациональным компаниям, империализму, тем, кто претендует нарушить права Венесуэлы <...>, что Венесуэлу надо уважать".

В последнее время более чем 100-летний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории в 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с предоставлением Гайаной концессий на добычу нефти компании Exxon Mobil и планами США разместить военную базу на спорной территории.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами. При этом Гайана настаивает на юридическом подтверждении решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане - по поддельным географическим картам.

Венесуэла настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров, что после провозглашения независимости Гайаны предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года, и претендует на территорию Гайаны-Эссекибо, которая богата природными ресурсами, золотом, алмазами и открытыми недавно нефтяными месторождениями.