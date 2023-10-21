СМИ: Таиланд отказался от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan

По данным телеканала Thai PBS, это произошло, так как китайская судостроительная компания CSOC не смогла выполнить условие контракта по оснащению субмарины дизельным двигателем немецкого производства

БАНГКОК, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда приняло решение отказаться от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan в пользу приобретения фрегата стоимостью 17 млрд батов ($470 млн). Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Министр обороны Таиланда Сутхин Кхлангсэнг заявил, что китайское правительство уже согласилось рассмотреть это предложение, и следующий раунд переговоров запланирован на ноябрь.

Сделка по покупке подводной лодки сорвалась из-за того, что китайская судостроительная компания CSOC не смогла выполнить условие контракта по оснащению субмарины дизельным двигателем немецкого производства, поскольку Германия отказалась продавать его Китаю. Пекин в свою очередь предложил вместо этого оснастить подлодку двигателем китайского производства, что не было одобрено военно-морскими силами Таиланда. Впоследствии королевские ВМС предложили в качестве альтернативы покупку фрегата или морского патрульного судна. Правительство Таиланда решило остановиться на варианте с фрегатом.

Глава Минобороны подчеркнул, что новая сделка может быть заключена в следующем месяце.

Таиландский кабмин одобрил покупку подводной лодки S26T Yuan у Китая в апреле 2017 года. С тех пор сделка неоднократно переносилась. Всего было запланировано приобретение трех таких субмарин общей стоимостью 36 млрд батов ($1 млрд).