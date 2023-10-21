Глава Совбеза Израиля призвал запретить публикацию подробностей заседаний военного кабмина

Цахи Ханегби указал, что "поток публикаций по итогам обсуждений в кабинете, одобренных цензурой, наносит серьезный, конкретный и непосредственный ущерб безопасности государства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби потребовал от главного военного цензора страны запретить публикацию подробностей заседаний военно-политического кабинета министров во время военных действий. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Ханегби направил срочное письмо главному военному цензору бригадному генералу Коби Мандельблиту и потребовал запретить публикацию любых подробностей обсуждений в военно-политическом кабинете во время войны", - говорится в заявлении канцелярии.

Глава СНБ указал в своем письме, что "поток публикаций по итогам обсуждений в кабинете, одобренных цензурой, наносит серьезный, конкретный и непосредственный ущерб безопасности государства", а потому подобную практику "необходимо немедленно прекратить".