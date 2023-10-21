СМИ сообщили о возвращении в Пакистан экс-премьера Наваза Шарифа

Он находился в политическом изгнании четыре года

ИСЛАМАБАД, 21 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза) Наваз Шариф возвращается в исламскую республику после четырех лет нахождения в политическом изгнании. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, специальный чартерный рейс с политиком на борту вошел в воздушное пространство Пакистана и движется в сторону Исламабада. Согласно телеканалу, по прибытии в исламскую республику Шариф некоторое время проведет в зоне ожидания столичного аэропорта, после чего отправится в Лахор, где около национальной достопримечательности "Минар-э-Пакистан" выступит с обращением к активистам и сторонникам своей партии.

Шариф верит, что "Пакистанская мусульманская лига", которая за время его отсутствия потеряла политический капитал, будет в состоянии решить проблемы населения. "Ситуация в Пакистане очень тревожная, и это вызывает беспокойство", - приводит слова политика телеканал Geo TV. Шариф при этом уверен, что "его партия в состоянии решить проблемы населения в случае прихода к власти". Политик также не сомневается в том, что сможет принять участие в политической жизни страны. "Я возвращаюсь в Пакистан после того, как был оправдан милостью Всемогущего Аллаха", - сказал он.

Ранее пакистанские СМИ сообщили, что Наваз Шариф принял окончательное решение вернуться на родину из Лондона 21 октября после четырех лет политического изгнания, чтобы возглавить предвыборную кампанию партии на предстоящих выборах в парламент. По словам источников, политик осознает трудности, с которыми придется столкнуться на родине. ПМЛ-Н потеряла значительный политический капитал за время его пребывания в Лондоне, что осложнит ее возможную победу на выборах. Для возвращения в политику Шарифу предстоит добиться отмены судебного решения о его пожизненном отстранении от политической деятельности.

Лидер ПМЛ-Н с 2019 года проживает в Лондоне, куда он выехал для лечения тяжелого заболевания, полученного во время отбывания тюремного заключения. В 2018 году Шариф был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил его под залог по гуманитарным соображениям, после чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Шариф отказался возвращаться в Пакистан по истечении этого срока. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании.