21 октября, 07:37

В Швеции ожидают ратификации Турцией заявки в НАТО к концу ноября

В конце ноября шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Швеции ожидает, что процесс ратификации Турцией заявки Стокгольма в НАТО начнется в ближайшее время и королевство вступит в альянс в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Еxpressen со ссылкой на источник в кабмине.

"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", - пояснил источник, который добавил, что в конце ноября шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "У нас нет оснований полагать иначе", - также отметил он.

Как сообщила правительственная канцелярия, 24 октября в Стокгольм на переговоры с премьером Ульфом Кристерссоном, а также министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Полом Йонсоном прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Турция и Венгрия. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты. 

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ШвецияТурция
© Информационное агентство ТАСС
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