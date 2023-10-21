21 октября, 07:49,
обновлено 21 октября, 08:10
Палестино-израильский конфликт

СМИ: иностранцы в ближайшее время смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

Первые грузовые машины с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа, пересекли границу в направлении палестинского анклава

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Граждане иностранных государств в ближайшее время смогут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что первые грузовые машины с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа, пересекли границу через КПП "Рафах" в направлении палестинского анклава.

Как заявил представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай, в первую очередь колонна доставит в Газу лекарства и медицинское оборудование для оказания экстренной помощи раненым. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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