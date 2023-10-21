Reuters: первую партию помощи населению Газы доставят на 20 грузовиках

По данным агентства, речь идет о лекарствах, медицинских принадлежностях и продовольствии

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Первая партия помощи гуманитарной помощи населению сектора Газы будет доставлена через КПП "Рафах" в субботу на 20 грузовиках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

"Предполагается, что колонна из 20 грузовиков доставит в Газу лекарства, медицинские принадлежности и продовольствие", - указывается в заявлении движения.

Как сообщалось ранее, представители ООН надеялись ранее начать поставки в сектор в пятницу, однако доставка помощи в Газу была отложена из-за разногласий по поводу режима инспекции гуманитарной помощи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже прибыл на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа. Он намерен лично контролировать проезд через наземный переход "Рафах" первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.