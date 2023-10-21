21 октября, 08:37
Палестино-израильский конфликт

Шольц приветствовал первые поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Как заверил канцлер Германии, "правительство ФРГ по-прежнему прилагает усилия по всем каналам для смягчения страданий в этом конфликте"

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал первые поставки гуманитарной помощи, предназначенной для жителей сектора Газа.

"Хорошо и важно, что сейчас поступает первая гуманитарная помощь для жителей в Газе. Они нуждаются в воде, продуктах питания и лекарственных препаратах - мы не оставим их одних", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Как заверил Шольц, "правительство ФРГ по-прежнему прилагает усилия по всем каналам для смягчения страданий в этом конфликте".

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что первые грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа пересекли границу через КПП "Рафах" в направлении палестинского анклава. Как заявил представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай, в первую очередь колонна доставит в Газу лекарства и медицинское оборудование для оказания экстренной помощи раненым. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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