Глава МИД Британии выступил за обеспечение стабильных поставок гуманитарной помощи в Газу

Как отметил Джеймс Клеверли, это не должно быть разовым событием

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Великобритания приветствует доставку первых гуманитарных грузов в сектор Газа и выступает за обеспечение стабильных поставок помощи жителям анклава. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Грузовики с жизненно важной помощью начинают пересекать [контрольно-пропускной пункт] "Рафах" в Газе. Эта помощь является спасательным кругом для испытывающих страдания людей. Но это не должно быть разовым событием. Великобритания продолжает настаивать на обеспечении гуманитарного доступа в Газу", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что первые грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом. Как заявил представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай, в первую очередь колонна доставит в Газу лекарства и медицинское оборудование для оказания экстренной помощи раненым.