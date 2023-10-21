Минздрав передал в Алёшки из резерва новые машины скорой помощи взамен уничтоженных ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что "обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный"

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Херсонской области вывели на дежурство в Алёшкинском муниципальном округе три новых реанимобиля взамен уничтоженных в результате украинского обстрела. Автомобили были экстренно выделены из резерва Минздрава, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

ВСУ в ночь на среду обстреляли центральную райбольницу в Алёшках и амбулаторию в Новой Маячке (поселок в 38 км восточнее города Алёшки), уничтожен весь автопарк скорой помощи и здание, где оказывали медпомощь сельским жителям. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что "обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный".

"В больнице Алёшек вышли на дежурство три реанимобиля взамен уничтоженных артобстрелом нацистов. Понятно, что новые за два дня не купить, поэтому передали из резерва Минздрава. Дальше до конца года будут приобретены более современные и оснащенные реанимобили", - написал Алексеенко. Он добавил, что "приняты меры, чтобы заработала в привычном интенсивном режиме и амбулатория в Новой Маячке, одно из зданий которой пострадало от прицельного удара ВСУ в ту же ночь", "медики продолжают оказывать помощь жителям всех окрестных поселков".

Глава Алёшкинского муниципального округа Георгий Журавко ранее сообщил, что обстрел сельской амбулатории в Новой Маячке украинские войска вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, а на районную больницу в Алёшках были сброшены бомбы с беспилотников.