Въехавшие из Египта грузовики с гумпомощью разгружаются у КПП "Рафах" со стороны Газы

Распределением грузов на территории анклава будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ при поддержке общества Красного Полумесяца Палестины

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Грузовики с гуманитарной помощью, въехавшие из Египта на территорию сектора Газа, разгружаются у контрольно-пропускного пункта "Рафах" со стороны палестинского анклава. Об этом сообщил глава администрации КПП с палестинской стороны.

"20 грузовиков, доставивших гуманитарную помощь населению сектора, разгружаются у КПП с палестинской о стороны", - сказал глава администрации наземного перехода, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он подтвердил, что распределением помощи непосредственно на территории анклава будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) при поддержке общества Красного Полумесяца Палестины.

Он добавил, что до сих пор на КПП "не появлялись иностранцы, готовые пройти через КПП из Газы в Египет, также на переход пока не были доставлены раненые для их переправки на египетскую территорию".