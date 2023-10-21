Экс-лидер СДПГ считает, что нужно больше дипломатии в ситуации вокруг Украины

По мнению Маттиаса Платцека, сейчас необходимо больше "закулисной политики" для рассмотрения возможностей разрешить ситуацию на Украине мирным путем

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ, занимал пост в 2005-2006 годах), экс-председатель НПО "Германо-российский форум" Маттиас Платцек считает необходимым приложить больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

"Я не провидец, но я хотел бы, чтобы мы использовали больше дипломатических усилий для того, чтобы вообще изучить пути [для урегулирования]", - сказал он в интервью газете Maerkische Allgemeine. По его мнению, сейчас необходимо больше "закулисной политики" для рассмотрения возможностей разрешить ситуацию на Украине мирным путем. "Интересы Украины должны быть на переднем плане, но если наш континент хочет иметь хорошее будущее, необходимы также рамки для мирного сосуществования [с Россией]", - считает бывший глава СДПГ.

Платцек подал в отставку с должности председателя "Германо-российского форума" 1 марта 2022 года. Тогда он с сожалением отметил, что хотел раньше видеть Россию частью Европы. Одновременно Платцек выразил сожаление по поводу деятельности своего однопартийца, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах) в российском "Газпроме", высказав мнение, что тем самым бывший глава правительства не может быть посредником в отношениях между Западом и РФ.

"Я его очень ценил как канцлера за открытость обществу. Но, если мне позволено говорить о биографических решениях других людей, я сожалею о том, что сейчас отпадает идеальный посредник между Западом и Россией", - сказал Платцек. "Если бы не его связи с "Газпромом", он бы идеально подходил для этой задачи", - добавил экс-глава СДПГ.

Шрёдера подвергают в Германии критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья. В конце мая бывший канцлер Германии отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров "Газпрома". Супруга бывшего канцлера Со Ён Ким - Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.