В Бахрейне считают, что мира на Ближнем Востоке не будет без обеспечения прав палестинцев

Как заявил король Хамад бен Иса Аль Халифа, решение о создании двух государств - это "гарантия сосуществования палестинского и израильского народов в мире"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока не будут обеспечены права палестинского народа, из которых главным является право на создание независимого государства. Об этом заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, выступая на открытии каирского саммита мира, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы должны четко понимать, что решение о создании двух государств - это истинная гарантия сосуществования палестинского и израильского народов в мире, безопасности и гармонии. Поэтому не будет стабильности на Ближнем Востоке без обеспечения законных прав братского палестинского народа, что является залогом справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в регионе", - сказал он.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа, открылся в субботу в Новом Каире - египетской административной столице - по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.