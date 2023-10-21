Бундесвер перебросил на Кипр дополнительные силы для возможной эвакуации немцев

На Кипр ранее были передислоцированы силы GSG 9 - подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ, специализирующегося на спасении заложников

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ (ВС ФРГ, Бундесвер) перебросили минувшей ночью на Кипр дополнительные силы для возможной эвакуации немецких граждан на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ВС Германии на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Бундесвер перебросил в ночь на 21 октября силы на Кипр, чтобы повысить свои возможности реагирования", - отмечается в сообщении. Детали не приводятся.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что Бундесвер в свете эскалации ближневосточного конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать граждан Германии. На Кипр были направлены бойцы спецназа. Туда же было доставлено и их оборудование.

В то же время на Кипр были передислоцированы силы GSG 9 - подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ, специализирующегося на спасении заложников. Речь идет не только о гражданах ФРГ, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Это касается и граждан ФРГ, которые работали в секторе Газа и теперь срочно хотят оттуда выбраться.