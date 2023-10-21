Посол Израиля в ФРГ заявил, что его страна уничтожит руководство ХАМАС

Рон Прозор при этом высказал мнение, что предстоит долгое противостояние

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил о продолжении жестких действий его страны в секторе Газа.

"Мы полностью разрушим инфраструктуру ХАМАС. Мы уничтожим руководство ХАМАС", - приводит его слова агентство DPA. Одновременно дипломат высказал мнение, что предстоит долгое противостояние.

Прозор назвал день атаки ХАМАС, 7 октября, "самым мрачным днем в истории Государства Израиль". По его мнению, население сектора Газа необходимо освободить от движения. "В различных случаях ХАМАС хуже, чем "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), тем самым это опасность для нас всех, не только для Израиля", - считает он. "ХАМАС хотело этой войны и вынудило нас пойти на нее", - заявил израильский посол.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.