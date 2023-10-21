Премьер Италии призвала обозначить сроки для формулы двух государств в ситуации в Газе

Джорджа Мелони считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и взять его под контроль, поскольку его расширение приведет к "невообразимым последствиям"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что для решения ближневосточного кризиса необходимо обозначить сроки для реализации формулы двух государств.

Выступая на каирском саммите по Палестине, она отметила, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и взять его под контроль, поскольку его расширение приведет к "невообразимым последствиям". "Наиболее серьезный способ сделать это - предпринять политическую инициативу для структурного решения, которое должно основываться на перспективе двух государств. Это решение должно быть конкретизировано в определении сроков [ее реализации]", - сказала Мелони.

В своем выступлении перед целом рядом представителей арабских стран итальянский премьер открыто и решительно осудила терроризм, который "ослабляет всех и направлен против всех", и действия ХАМАС. "Ничто не может оправдать терроризм, акции против мирного населения, <...> что безжалостно снято на видео", - сказала Мелони. Она также утверждает, что нападение ХАМАС на Израиль направлено против самого же палестинского народа.

Рим выражает наибольшую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, а также подтверждает право Израиля на самозащиту, указала Мелони.